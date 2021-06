Levante a Ragusa: chista è a mo' casa

Ragusa - "Non ero mai atterrata all’aeroporto di Comiso". Esordisce così Claudia Lagona, in arte Levante, all'indomani della sua presenza a Ragusa Ibla, per presentare il suo ultimo romanzo, edito da Rizzoli, "Se non ti vedo non esisti".

"Metto piede in Sicilia e, qualsiasi punto sia di questa grande isola, penso “sono a casa”. Niente da fare, sono un animale siculo, donna con tre gambe, fatta di granita e arancin*. Ieri sera Ragusa Ibla era uno spettacolo e ho avuto il grande onore, grazie al festival "A tutto volume", di parlare del mio terzo romanzo davanti a un pubblico calorosissimo. Grazie alla mediazione di Amelia Cartia!

Grazie a Vincenzo che ci ha accolti nel suo ristorante e coccolati fino a tardi con il cibo buono, con l’anima buona. Torno in continente e stasera tocca a Torino, ma decollo pensando “chista è a to casa”. Grazie di tutto. E questo cuore non mente".