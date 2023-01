Levante: "E' morta mia nonna, è morto tre volte mio padre"

Caltagirone - Lutto familiare per Claudia Lagona (Caltagirone, 1987), in arte Levante. E' morta la nonna paterna. Claudia è orfana di padre da bambina. Così il suo racconto: "Mia sorella Rosalia, al telefono, dopo settimane di assistenza al nostro albero sacro, con il sole e con la luna, mi ha detto “quanti colpi d’ascia servono per abbattere una sequoia?”. Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre. Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia. Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre. “Nonna, a febbraio vado a Sanremo! M’ha taliari!!!” “Se, se!”

M'ha taliari in dialetto siciliano sta: "Mi devi guardare in Tv, con orgoglio".