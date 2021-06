Levante: non faccio il personaggio, sono Claudia e basta

Ragusa - "Non faccio Levante, non mi piace fare il personaggio, sono Claudia". Claudia Lagona, in arte Levante, si è denunata stasera nell'intervista ad Amelia Cartia, a Ibla, a Ragusa, durante la serata conclusiva di A Tutto Volume Festival.

"L'azione smashera" dice la cantante Levante parlando del suo ultimo libro, edito da Rizzoli: "Se non ti vedo non esisti". Claudia ha regalato la perdita del padre al personaggio protagonista del suo libro, tratto biografico reale che la cantautrice ha donato ad Anita, redattrice in una rivista di moda: bella, giovane, elegante e colta. Ma anche tremendamente complicata. Sua madre e sua sorella, così concrete, non capiscono da dove arrivi la sua inquietudine, quella voglia di mangiarsi ogni attimo come fosse l’ultimo e di scappare a gambe levate non appena qualcuno minaccia di metterla in gabbia. Anita però lo sa bene: quando si guarda allo specchio, le sue “mille me” – così le chiama lei – riflettono i suoi cambiamenti di umore e la incoraggiano, la contraddicono, la rimproverano quando sbaglia. Perché Anita sbaglia spesso, soprattutto quando si tratta di uomini. I suoi errori più grandi sono tre: Filippo, affascinante e indisponibile, incontrato per caso su un volo per New York; Flavio, un incrocio di sguardi che si è trasformato in passione; e poi Jacopo, il marito che le è sempre stato accanto ma ultimamente sembra non capirla più. Anita crede di amarli tutti, ma forse la verità è che la vita le sta sfuggendo di mano, come la sua immagine riflessa nello specchio. Dovrà scavarsi dentro e fare i conti con un passato ancora dolorosissimo, per imparare a prendersi cura di sé senza smettere di innamorarsi e di sbagliare: solo così potrà ricominciare a vedersi, e a esistere, davvero.

"Le ferite non vanno nascoste, le colature d'oro fanno vedere dove in vaso era rotto, la scrittura è la mia colatura d'oro, che fa vedere il dolore e diventa salvifica. La musica è stata la mia valvola di sfogo potente, sincera, insopprimibile. Iniziai riempiendo diari, e poi ho musicato questi diari. Oggi sono al terzo romanzo".

Claudia Lagona, nome non proprio eufonico per i discografici, che le chiesero se avesse uno pseudonimo in testa. "Da piccola un'amica mi aveva dato il soprannome Levante, dal film Il Ciclone - racconta Claudia ad Amelia Cartia-. Lo ripescai in quella occasione... Paradossalmente il mio vero nome, Claudia, significa che zoppica, claudicante, e invece il mio nome d'arte significa l'opposto, che si alza".

"Credo nella rivoluzione del pensiero, non possiamo dire quello che non pensiamo perché prima o poi saremo traditi dalle nostre azioni. Se noi non ci comportiamo con l'altro coerentemente verremo smascherate dalle nostre azioni. "L'azione smashera".

Torna a parlare del personaggio Anita, cui l'accomuna il lutto da bambina per la perdita del padre. Nella mia famiglia di Claudia, originaria di Palagonia, c'è una sorta di matriarcato. "Sono circondata da donne. Nella mia famiglia siamo tre sorelle e un fratello, nel nostro nucleo i maschi erano una minoranza, anche quando papà era in vita. Io il mondo maschilista l'ho scoperto da adulta, fuori dal nucleo familiare... perché nella mia famiglia c'era un grande rispetto per la donna".

La prima arma salvifica rispetto alle mie ferite? E' la musica. La scrittura è la mia compagna di viaggio, ho scritto diari su diari. Poi questa scrittura l'ho musicata. Ma mai avrei pensato di portare a termine un romanzo".