Modica - Cari di RagusaNews,

purtroppo l'unica persona che ha risposto all'appello per l'adozione di Levi, il cane di Ariane scomparsa tragicamente in un incidente giovedì scorso, ha poi deciso di ritirarsi. Vi preghiamo, se possibile, di rilanciare l'appello che gentilmente avete deciso di condividere sul vostro giornale qualche giorno fa.

Grazie infinite per l'aiuto. Buone feste.

Per contatti basta scrivere un messaggino su whatsapp al numero di cellulare: 3405621514.