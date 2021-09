Ragusa - Lezioni di tango argentino con presentazioni dei corsi, a Modica, il 7 otobre alle 20,30 al Team Melody di contrada Quartarella, a Ragusa il 9 ottobre alle 20,30, al progetto danza di via Di Vittorio, e a Scicli il 14 ottobre alle 19 al Team Special Touch di viale I Maggio. I corsi sono per principianti, intermedi e avanzati, con prove gratuite e senza alcuna necessità di iscrizione in coppia.

A tenere i corsi Carlo ed Elena, La Plata Tango, 338-2917320.