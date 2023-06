Libero non funziona, oggi 17 giugno è down

Utenti di posta elettronica inferociti.

Libero non funziona neanche oggi 17 giugno 2023. Il servizio mail è ancora bloccato, nonostante siano passati 3 giorni da quando è stato annunciato l’intervento di manutenzione.

Nonostante la continue segnalazioni e richieste di spiegazioni da parte degli utenti, ItaliaOnline, proprietaria di Libero e Virgilio, non ha fornito ulteriori ragguagli su quanto sta accadendo.

L’ultima comunicazione è quella di ieri, che ancora campeggia sulla schermata principale della pagina del login, in cui viene spiegato che: “Nella notte tra il 13 e il 14 giugno si è svolto un intervento programmato di manutenzione evolutiva di Libero Mail, riguardante le caselle di posta e i servizi ad esse collegati. L’intervento ha richiesto più tempo del previsto (…) Purtroppo nelle ultime ore si sono presentate instabilità all’infrastruttura e-mail, che ci costringono a una sospensione temporanea del servizio”.

Quando risolveranno i problemi?

Quanto temporanea sia questa sospensione non è dato saperlo. Al momento, sono passati tre giorni dal down: un’eternità, se si pensa che molti clienti del provider utilizzano la mail per lavoro e magari hanno anche sottoscritto abbonamenti a pagamento per il servizio plus.