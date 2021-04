Libri: case vendute a 1 euro, analisi su Sambuca di Sicilia

PALERMO, 19 APR L'iniziativa di Sambuca di Sicilia, case vendute a 1 euro per rilanciare turismo ed economia, ha prodotto oltre centomila mail, arrivate da tutto il mondo, con richieste di acquisto. Un libro, curato da Fabrizio Ferreri, "Case a 1€ nei Borghi d'Italia" (Dario Flaccovio Editore), in libreria dal 22 aprile, racconta quanto accaduto in questi anni ed esamina l'iniziativa attraverso saggi di sociologi, analisti del settore turistico, giuristi e amministratori locali.

Il libro analizza le caratteristiche peculiari, i risultati prodotti e i principali motivi di successo di questa esperienza, raccontando al contempo la storia di una comunità e di un borgo storico che negli ultimi anni hanno ripensato la propria traiettoria evolutiva, mobilitando energie e visioni per lo sviluppo locale. Il libro ha i contributi di Leonardo Ciaccio, sindaco di Sambuca di Sicilia,del vicesindaco Giuseppe Cacioppo, di Maurizio Carta, Barbara Lino, Gori Sparacino, Filippo Grasso, Vanni Resta, Marco Magaraggia e dello stesso Fabrizio Ferreri.

"Con questo libro l'iniziativa delle case a 1 euro di Sambuca di Sicilia affiora come misura possibile di valorizzazione delle fragili trame del nostro territorio più̀ periferico scrive Ferreri mostrando un esempio di impegno che evita sia la trappola del localismo rancoroso sia la mera subalternità̀ a logiche di sviluppo esogene o assistite, anche nelle loro forme meno visibili, di cui si scorgono purtroppo diverse manifestazioni nei tanti luoghi del margine che diventano riserva temporanea e di transito ('destinazione' ovvero, ancora, spazio di consumo) di un turismo crescente ma sconnesso dalle vocazioni del luogo, incapace di innescare catene di valore radicate territorialmente". (ANSA).