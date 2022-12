Libri di fotografia, Internazionale segnala How to raise a hand di Vignali

Bologna - Tra i dieci migliori libri di fotografia del 2022 il settimanale Internazionale segnala How to raise a hand di Angelo Vignali, fotografo bolognese di origini sciclitane.

News Correlate Presentato a Modica il romanzo fotografico familiare di Angelo Vignali

"Dopo la morte del padre illustratore, Angelo Vignali scopre una scatola contenente 313 stampe in bianco e nero e disegni che l’uomo aveva raccolto durante la sua vita. Niente di troppo strano se non fosse che quello che viene continuamente e ossessivamente raffigurato in questi materiali sono le dita del padre - scrive Giovanna D’Ascenzi su Internazionale-. Un lavoro sperimentale che attraverso il tatto e la vista parla di famiglia, memoria e identità".