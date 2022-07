Libri: 'Sant'Agata...in remoto', la fede durante la pandemia

CATANIA, 22 LUG La fede, la devozione, la festa e il folklore ai tempi della pandemia: è il cuore di "Sant'Agata...in remoto", volume curato dai giornalisti catanesi Sonia Distefano e Carmelo Aurite per Edizioni Akkuaria.

"Il libro spiegano gli autori rappresenta una sintesi del lavoro svolto come testimoni di questo tempo che ha preso avvio con gli speciali 'Festa di Sant'Agata' per gli anni 2021 e 2022 del quotidiano "La Sicilia" di Catania. La festa al tempo della pandemia ha rappresentato una ritrovata e più intima comunione con la Vergine e Martire catanese". La prefazione è curata da suor Maria Cecilia La Mela, benedettina dell'Adorazione perpetua del Santissimo Sacramento, che ha scelto di vivere la clausura come segno di devozione a Cristo, pur partecipando attivamente alle vicende della società contemporanea. La copertina è stata curata dal graphic designer David Arona. Il volume passa a rassegna le diverse testimonianze di fede vissute in remoto negli anni dalla pandemia dal clero (mons.

Salvatore Gristina, mons. Luigi Renna, il cardinale Gianfranco Ravasi, mons. Giuseppe Baturi), dalle Istituzioni (Nello Musumeci, Salvo Pogliese, Enzo Bianco) , dal comitato della Festa (Riccardo Tomasello e Mariella Gennarino). Ma ci sono anche tante altre componenti che hanno raccontano Sant'AAgata tra storia, origini ed evoluzioni con le testimonianze di devozione che hanno accorciato le distanze di una festa vissuta in modalità remoto. Un'attenta analisi è stata fatta anche sulla centralità della comunicazione attorno al racconto della festa, vissuta attraverso gli schermi dei device multimediali, partendo dalla prima diretta di Teletna del 1991 sino alla social Tv.

In volume pubblicato in anteprima sui bookstore Amazon Prime e Akkuaria Libri, sarà disponibile già in occasione delle festività di Sant'Agata di agosto. (ANSA).