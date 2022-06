Libri: successo a Taormina per Taobuk

TAORMINA, 20 GIU Oltre 170 ospiti da 20 Paesi diversi, più di 90 incontri, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e un pubblico di quasi 4 mila persone presente alla serata di Gala al Teatro Antico. Sono i numeri della XII edizione di Taobuk Taormina International Book Festival, la manifestazione ideata e diretta da Antonella Ferrara e promossa dalla Regione Siciliana che termina oggi, registrando cinque giorni di incontri soldout nei principali luoghi della 'Perla dello Jonio' dopo aver esplorato la 'Verità' in tutte le sue sfaccettature con ospiti come Michel Houellebecq, Paul Auster e il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.

"L'ampiezza della proposta tematica, la coralità degli interventi, la levatura degli ospiti, l'abbraccio tra letteratura, arte, economia e scienza, da sempre cifra e tratto distintivo del Festival dice Ferrara sono stati determinanti nel sottolineare e rafforzare il ruolo della città come centro privilegiato di produzione e fruizione della cultura nella sua accezione più ampia". "Affrontando il tema della Verità, multiforme e molteplice per definizione aggiunge il palcoscenico di Taobuk ha portato le discipline a intrecciarsi e dialogare tra loro restituendo la complessità di un mondo sempre più connesso".

Moltissimi i momenti significativi ed emozionanti, culminati con il Taobuk Gala di sabato 18 giugno condotto da Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini, che andrà in onda su Rai 1 sabato 25 giugno, in seconda serata, e durante il quale sono stati consegnati i Taobuk Awards. (ANSA).