Licenza di Gioco d'azzardo Italiana: panoramica e caratteristiche

Una delle passioni indiscusse di noi italiani è sicuramente il gioco d’azzardo: lo è praticamente da sempre, visto che le origini di questa attività risalgono all’Antica Roma. Veniva considerato un hobby molto amato che ha affrontato una serie di importanti cambiamenti durante gli anni, soprattutto in termini di regolamentazione. Queste modifiche sono state considerate doverose per gestire il lancio di tante, tantissime piattaforme di gioco a distanza, cercando così di combattere il gioco illegale attraverso l’assegnazione di licenze AAMS.

Grazie a queste è possibile rappresentare gli standard di sicurezza dei domini di gioco italiani: ad oggi ci sono oltre 200 siti web di gioco di cui 150 sono casinò online. Ovviamente è giusto ricordare che oltre a utilizzare piattaforme italiane con licenza, gli scommettitori possono registrarsi ai bookmakers legali per scommesse non AAMS e giocare in modo sicuro.

La storia del gioco d’azzardo in Italia

Le sue origini risalgono all’epoca Romana, ma secondo la tradizione si mormora che abbia iniziato a diffondersi a Venezia alla fine del Cinquecento, periodo in cui esistevano già delle proibizioni. In questo periodo ottenne grande attenzione una prima versione dell’attuale Bingo, che nasce quindi a tutti gli effetti come un prodotto italiano.

La nascita dei primi casinò è stata invece registrata non prima del XVII secolo. Era il 1638 quando a Venezia fu aperta la prima casa di gioco il cui nome era “Ridotto”, permettendo poi all'attività di gioco di diffondersi a livello europeo. Si trattava di un’ambiente controllato che ha accolto migliaia di giocatori, alcuni anche celebri, come Casanova e Carlo Goldoni.

Questo settore ha continuato a crescere nel tempo, fino a quando non è stata considerata necessaria un’attenta fase di controllo. Tutto ciò ha portato a una serie di limitazioni per consentire alle aziende di offrire servizi di scommesse sportive sia all’interno di sale fisiche che online. E così a partire dal 2006 l’AAMS ha bloccato tutti quegli operatori privi di licenza italiana, fermando oltre 600 siti sul web. Ma è dal 2009 che sono state proposte una serie di normative, che ci portano direttamente ai giorni nostri: gli operatori italiani possono operare solo dopo aver ottenuto una licenza dell’ADM.

Quali Sono le Regole del Gioco Online

La gestione del variegato e imprevedibile mondo online parte dalle prime norme introdotte nel 2006, quando l’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) è diventata responsabile dell'offerta delle licenze. Ciò vuol dire che l’attività del gioco d’azzardo online è stata legalizzata nel rispetto delle regole previste. Discorso analogo per il poker e molti altri giochi da casinò, che dal 2011 sono stati autorizzati. L’AAMS definisce così le misure che rendono sicure le piattaforme sotto ogni aspetto, sostenendo il gioco responsabile e intervenendo con multe o blocchi nel caso di siti illegali.

Ma una delle più rigide strette è arrivata in tempi più recenti: a partire dal gennaio 2019 è entrato in vigore il Decreto Rilancio, che prevede il divieto della pubblicità sul gioco attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e piattaforma. Inoltre vi è una limitazione sulle scommesse sportive, con gli operatori che possono offrire il loro servizio solo per eventi sportivi programmati.

Come si Ottiene una Licenza?

Le licenze sono rilasciate agli operatori che vogliono operare in Italia coprendo i casinò, i giochi di abilità, gli eventi di scommesse sportive, i giochi di poker, il bingo e ogni altra attività di scommessa. Per ricevere una licenza bisogna rispettare i requisiti previsti dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, sottoponendosi a una serie di verifiche doverose. Tra queste citiamo i certificati bancari che dimostrino l’apertura di un conto, i dettagli e le descrizioni delle offerte di una piattaforma, la prova della qualità dei giochi e dei software.