Lieve scossa di terremoto oggi in Sicilia sulla Costa Siracusana

Il 2023 inizia come è finito il 2022: trema la terra in Sicilia. Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata nella mattina di oggi in mare nella zona della sulla Costa Siracusana (Siracusa) davanti Pachino e Porto Palo di Capo Passero nella regione Sicilia alle 10:29.

Il dettaglio della scossa di terremoto.

La scossa di terremoto è stata registrata oggi nella Regione Sicilia ed ha interessato la zona di mare davanti la Costa Siracusana (Siracusa)

L’evento sismico è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia oggi lunedì 02-01-2023 ore 10:29:16 con magnitudo 2.6 della scala Richter.

Ipocentro del terremoto

Secondo quanto si apprende dal sito dell’INGV la scossa di terremoto ha avuto una profondità (ipocentro) di 28 Km.

Epicentro del terremoto

L’epicentro del terremoto è stato individuato alle coordinate 36.4870, 15.3320 a 64 Km a Sud di Siracusa

Danni

Non sono segnalati danni a persone e cose. Altre scosse recenti nella stessa zona