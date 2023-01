Lifestyle: come scegliere un profumo da regalare ad una donna

Il profumo è un vezzo che ogni donna dovrebbe avere, optando per la variante più adatta al suo gusto e alla personalità. Se hai deciso di donare un profumo a una persona cara, ricorrendo a una variante diversa dai soliti standard di mercato come Etat Libre d'Orange, ecco una serie di accorgimenti da prendere per non sbagliare regalo e soddisfare pienamente il destinatario.

Come scegliere un profumo da regalare a una donna

- Valuta i gusti della donna

Il profumo è un accessorio che non può mancare nel set beauty di una donna, ma la sua scelta è fortemente legata al gusto personale.

Non farti influenzare da quello che piace esclusivamente a te, ma annusa per qualche giorno quelle che sono le fragranze che maggiormente la persona indossa.

Se noti che è amante della rosa, allora valuta i profumi sul mercato che contengono tale elemento; stessa cosa se è amante delle note agrumate o più dolci e fruttate.

Questo non vuol dire essenzialmente replicare i suoi gusti ma prendere spunto per rimanere su quella strada.

- Vai sul classico

Nel mondo dei profumi esistono dei classici intramontabili con i quali difficilmente potrai sbagliare e che sono in grado di soddisfare un ampio target di clientela.

Alcuni appartengono ai marchi dal successo decennale, altri invece provengono da brand più di nicchia ma sono ugualmente apprezzati universalmente.

Non deve essere necessariamente una variante femminile ma anche unisex, come ad esempio Experimentum Crucis, che con le sue note sensuali conquista diverse tipologie di donna.

- Attendi qualche secondo prima di annusare il profumo

Ogni profumo ha bisogno di qualche secondo per dispiegare le sue note caratteristiche e pertanto, prima di annusare, fai in modo che l'alcol evapori.

Puoi scegliere di nebulizzare il prodotto sulla tua pelle per avere un'idea dell'effetto, ma tieni presente che ogni epidermide reagisce in maniera diversa e quello che potresti percepire non è l'odore che sentirà la donna destinataria del regalo.

Valuta se la profumazione permane nelle ore successive o tende a svanire, scegliendo se acquistare l'eau de parfum o il classico profumo, il primo più leggero e il secondo più persistente.

- Tieni conto del packaging

Stai facendo un regalo a una donna e pertanto anche l'occhio vuole la sua parte. Non tralasciare il packaging e punta su una confezione che possa appagare la vista, raffinata oppure dai toni sgargianti.

Sono molti i brand che puntano sulla bellezza delle bottiglie per profumo, scegliendo delle forme educative che trasformano la fragranza quasi in un oggetto di design.

- Scegli una bouquet adatto a tutte le stagioni

Alcune tipologie di profumo si prestano maggiormente a essere indossate nel corso della stagione estiva, altre invece alludono al freddo inverno.

Il consiglio è di regalare un profumo da donna che possa essere utilizzato in ogni momento dell'anno, così da renderlo la fragranza caratteristica della persona.

Per questo, scegli delle note non troppo particolari e attieniti a fiori, frutta ed essenze universali, sensuali e avvolgenti su ogni pelle.