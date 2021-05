Ligabue, scampato a strage di Bologna: Battiato mi salvò dalla depressione

Un dato biografico di Luciano Ligabue è poco noto ai più. Luciano scampò per caso alla strage alla stazione di Bologna, il 2 agosto del 1980. "All'epoca facevo il servizio militare nell'artiglieria di montagna: quel sabato 2 agosto avevo avuto una licenza e decisi di andare a Rimini. Se invece dell'auto avessi preso il treno oggi non sarei qui. Allora capii quanto la casualità influisca sugli eventi".

Due giorni fa Luciano Ligabue ha voluto omaggiare Franco Battiato scrivendo un altro fatto inedito: "Ciao Franco. Con “Patriots” mi hai salvato dalla depressione durante l’anno in Artiglieria. Con “La voce del padrone” hai cambiato il mainstream in Italia. Con tutto il resto ti sei dimostrato troppo grande e unico per essere accostato a qualcuno. Ti dobbiamo tutti qualcosa. Ti dobbiamo tutti tanto".