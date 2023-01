Lisa Loring, la storica Mercoledì Addams, è morta a 64 anni. Aveva interpretatao la piccola Mercoledì Addams nella serie originale La famiglia Addams girata tra il 1964 e il 1966 (adattamento delle vignette del New Yorker disegnate da Charles Addams)

E’ deceduta sabato 28 gennaio a causa di un ictus. Recentemente, gli iconici passi di danza interpretati dall’attrice sono tornati alla ribalta grazie alla coreografia proposta dalla protagonista Jenna Ortega nella serie Netflix Mercoledì. Loring ha interpretato una Mercoledì Addams dolce ma triste, con un debole non solo per le collezioni di animali inquietanti, inclusi un ragno vedova nera di nome Homer e una lucertola chiamata Lucifero, ma anche per i giochi con una bambola senza testa.

La vita

Nata nel 1958 nelle Isole Marshall da genitori che servivano in Marina, Loring ha vissuto alle Hawaii prima di trasferirsi a Los Angeles con la madre. L’attrice ha iniziato la sua carriera come modella a soli tre anni, e il primo ingaggio televisivo è arrivato a sei per un episodio de Il dottor Kildare. Protagonista delle due stagioni de La famiglia Addams, Loring è successivamente apparsa nella sitcom The Pruitts e nelle serie Agenzia U.N.C.L.E., Fantasilandia, Barnaby Jones e, dal 1980 al 1983, Così gira il mondo. Negli anni Ottanta ha anche recitato nei film Savage Harbor e Bloody Frenzy – Frenesia Sanguinaria e lavorato come truccatrice sui set di film per adulti sotto il nome di Maxine Factor.

Gli ultimi saluti

“Se n’è andata pacificamente con entrambe le sue figlie che le tenevano le mani” ha dichirato la figlia Vanessa Foumberg. “È con grande tristezza che annuncio la morte della nostra amica, Lisa Loring. Quattro giorni fa ha subito un grosso ictus dovuto al fumo e all’alta pressione del sangue. È stata tenuta in vita per tre giorni. Ieri, la sua famiglia ha preso la difficile decisione di rimuovere il sostegno e la scorsa notte è morta. Sarà incastonata per sempre nella tessitura che è la cultura pop e nei nostri cuori come Mercoledì Addams” ha scritto in un post su Facebook l’amica Laurie Jacobson.