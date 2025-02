Lo sciclitano Claudio Manenti nella scuola di comicità di Omar Fantini a Bergamo

Bergamo - Lo sciclitano Claudio Manenti è entrato in Ridingarace, la scuola di comicità diretta da Omar Fantini, comico di Zelig, a Bergamo.

"Per me, è stata un'occasione per rompere il ghiaccio, duettando con lui, bergamasco vs sciclitano -racconta Claudio-. Uno scambio di battute che hanno fatto ridere le persone in sala. Da piccolo sono stato sempre autoironico e improvvisatore, mi diverte il fatto di fare sorridere gli altri. In questo laboratorio, dove sono approdato per pura casualità, avrò occasione di studiare i maestri di satira ancora più da vicino, posso approfondire, per esempio, le tecniche di "Stand-up". Ho donato al Fantini, un libro, che descrive la nostra città: Scicli, invitando l'artista a venirla a visitare".