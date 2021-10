Lo sciclitano Ignazio Portelli nominato Commissario dello Stato in Sicilia

Roma - Sciclitano, di 61 anno. Il prefetto di Frosinone, Ignazio Portelli, di Scicli, lascia dopo 900 giorni il palazzo di governo della provincia laziale per assumere il prestigioso incarico di Commissario dello Stato in Sicilia.

In tre di presenza costante e incisiva sul territorio Portelli ha dimostrato che in provincia di Frosinone le infiltrazioni malavitose, la camorra e la corruzione, sono fenomeni presenti, radicati e deleteri che hanno fortemente compromesso l'economia. Otto le interdittive antimafia a sua firma, tra quelle eseguite e in itinere.