Lo scrittore e regista tedesco Wolfram Fleischhauer a Modica

Modica - Visita ieri sera a Modica del noto scrittore e regista tedesco Wolfram Fleischhauer . Ospite di Isulafactory, ha visitato il centro storico apprezzando le bellezze della città.

Fleischhauer ha scritto 12 libri, tra romanzi storici e thriller, tradotti in più di una dozzina di lingue. In italiano sono pubblicati da Longanesi Un enigma color porpora, La donna dalle mani di pioggia, Il libro che cambiò il mondo, L’ombra dell’ultima rosa. Produttore e sceneggiatore cinematografico, ha pubblicato diversi film e serie Tv per la televisione tedesca, come Muxmauscens nel 2004 e Fikkefuchs nel 2017. È imminente l'uscita del film tratto da Il bosco silenzioso.

Lo scrittore ha concluso la serata in una trattoria del centro apprezzando la buona cucina locale.