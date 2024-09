Lo scrittore Luca Bianchini: "Marzamemi più da fotografare che da vivere"

Marzamemi - "Baci da Marzamemi".

A mandarli, tramite il suo profilo Facebook, è lo scrittore Luca Bianchini (Torino, 1970).

"Una bella idea di come trasformare un borgo di pescatori in una meta turistica forse più da fotografare, con i suoi angoli curati, che da vivere. Cielo terso, acque limpide, parcheggiatori ovunque, coperti a 4 euro, pasta con le sarde a 20… prezzi per niente modici ma non lontano da Modica! Se siete in giro là ci si vede alle 18.45 in piazza Regina Margherita", chiude Bianchini dando appuntamento per la presentazione del suo libro.

Il tema del caro prezzi nel Val di Noto è stato più volte affrontato dal nostro giornale. Il post di Bianchini non ci sorprende. Eccolo qui: