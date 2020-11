Lo stato confusionale in cui si trovato i guariti Covid

Un diffuso stato confusionale, chiamato "nebbia cognitiva". E' quello in cui versano i guariti Covid tra i 18 e i 49 anni. Lo spiega la biologa Barbara Gallavotti: «Il Covid può influire sulle nostre capacità mentali a medio e lungo termine – ha ricordato in tv -: in molti, una volta guariti, lamentano una specie di nebbia e stanchezza mentale, sono i cosiddetti “strascichi”. Questi sintomi sembra che riguardino una persona su venti. E si tratta di individui giovani, tra i 18 e i 49 anni».

Cosa è la nebbia cognitiva?

La perdita di memoria (a breve termine), confusione, difficoltà di concentrazione. In un sondaggio canadese che sarà presto pubblicato, su 3.930 membri del Survivor Corps (associazione che riunisce ex pazienti Covid) più della metà ha riferito difficoltà di concentrazione o messa a fuoco. È stato il quarto sintomo più comune tra i 101 sintomi fisici, neurologici e psicologici a lungo e a breve termine riportati dai sopravvissuti. Un rapporto francese di agosto su 120 pazienti ricoverati in ospedale ha rilevato che il 34% aveva perdita di memoria e il 27% aveva problemi di concentrazione mesi dopo. A luglio uno studio dei Centers for Disease Control and Prevention Usa (CDC) ha mostrato come quasi 1 su 5 tra giovani adulti di età compresa tra 18 e 34 anni (senza patologie preesistenti) ha riferito di non essere tornato al normale stato di salute (anche mentale) dopo il Covid-19.