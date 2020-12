Locatelli: “A fine estate 2021 saremo tutti vaccinati contro il Covid”

“Entro la fine dell’estate o i primi mesi dell’autunno avremo coà mpletato tutto il piano di somministrazione dei vaccini covid” annuncia il professor Franco Locatelli, sempre che il 29 dicembre e il 12 gennaio l’Agenzia europea del farmaco Ema si pronunci favorevolmente sui primi due vaccini al vaglio, Pfizer/Biontech e Moderna. A quel punto l’Italia prevede di procedere speditamente con una campagna vaccinale gratuita, non obbligatoria ma che sarà fortemente sponsorizzata dalle istituzioni in spot e talk show.

Avremo da subito circa 3 milioni e mezzo di dosi: contandone due a persona, come richiamo, dalla seconda metà del mese prossimo potranno cominciare ad essere vaccinato il primo milione e mezzo di cittadini. A partire da quelli più a rischio di contrarre il Coronavirus e ammalarsi, e dai sanitari in prima linea negli ospedali. Quindi sarà la volta di forze dell’ordine e anziani, poi tutti gli altri. L’importante, per raggiungere la cosiddetta “ immunità di gregge”, è che si arrivi a vaccinare almeno 40-50 milioni di abitanti sugli oltre 60 residenti in Italia. Un traguardo che Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, fissa appunto intorno a settembre 2021. “Sarà la più grande campagna di vaccinazione di massa che ha mai avuto corso nel Paese" aggiunge.