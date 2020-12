Lockdown di Natale, in arrivo deroghe per i piccoli comuni?

Ragusa - Un conto è avere a disposizione centinaia di chilometri quadrati in cui continuare a muoversi a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Altro averne a disposizione 43 come Giarratana o addirittura 15 come Pozzallo. L’ampiezza del comune incide eccome nei tre giorni clou delle feste in cui sarà vietato oltrepassarla se non per comprovati motivi di lavoro o documentate urgenze sanitarie. Sarà proibito varcare l’area comunale per le visite ai parenti - a meno che non siano soli e malati - ma anche per la spesa o due passi in un parco, con tutti i distanziamenti e le precauzioni. Costituzionalmente, i residenti nei piccoli centri devono avere gli stessi diritti di accedere ai servizi delle grandi città, dove 25, 26 e 1 sarà possibile spostarsi per decine di chilometri per fare acquisti e raggiungere i congiunti. Nei paesini a volte ne bastano una manciata per superare i confini.

Lo hanno fatto notare subito i governatori, ma anche il Cts. Il Dpcm sarà tradotto in ordinanze del ministero dell'Interno, inviate con circolari interpretative alle diverse prefetture. A questo punto è auspicabile che subentri il cosiddetto buonsenso e le autorità locali diano indicazioni alle forze dell’ordine tenendo conto delle esigenze dei tanti paesini sparsi sul nostro territorio, allargando il raggio di circolazione alla provincia con una autocertificazione. Se novità ci saranno in questo senso, si sapranno molto a breve. Al momento, per quelle tre date, l’unica possibilità per attraversare più comuni – a meno che malauguratamente non si lavori o ci si senta male – è per rientrare alla propria residenza o domicilio (non la seconda casa) se per un qualunque motivi ci si trovi fuori.