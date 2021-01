Lockdown festivo? In Sicilia più movimenti nel 2020 che nel 2019

Ragusa - Blocco agli spostamenti e paura del contagio? Non in Sicilia, dove secondo i dati sulla mobilità tratti da Apple e Google sugli smartphone dei siciliani, nei giorni prima di Natale ci sono stati più movimenti sull’Isola che nello stesso periodo del 2019. Apple, in particolare, ha rilevato un +4% con punte del +6% a Catania e del +13% a Palermo. Sicuramente merito, o colpa, della prolungata astinenza da shopping e incontri, e la conferma di quanto in fondo attragga ciò che è proibito.

Se il 25 dicembre è uscito di casa solo un quinto degli abitanti, alla ripresa dell’area arancione sono tornati a riversarsi tutti in strada. E non solo per lo shopping. Anche Google conferma che nei giorni con minori restrizioni, come 22-23 e 28-29, è uscito anche chi, in condizioni di normalità, forse sarebbe rimasto a casa. Certamente perché intuiva che non avrebbe saputo tanto presto quando avrebbe potuto rimettere il naso fuori dall’uscio.