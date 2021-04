Lockdown Sicilia, dopo Palermo tocca a Catania? VIDEO

Catania – I preoccupanti assembramenti filmati ieri pomeriggio dai residenti a Catania, la seconda provincia che segue Palermo per numero di contagi, anche in questo caso concentrati per lo più nella città metropolitana. Nel primo video i raduni al porto. In ricognizione in macchina c'è l'ex sindaco, Enzo Bianco: "Ma che senso ha? È da folli e incoscienti - scrive a corredo delle immagini allegate -. Chiudiamo le scuole, i teatri, i ristoranti e i bar. E poi si ammassano così! A decine, centinaia! Moltissimi senza mascherina! In questo modo non ne usciremo mai! E chi rispetta le regole e le limitazioni è punito due volte! Ma i controlli? E al Lungomare lo stesso! Non è accettabile!". Nel secondo giovani e famiglie riunite al boschetto della Plaia, nel terzo infine la folla all’aeroporto.