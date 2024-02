Logos: “Certifica la tua azienda per la parità di genere”

Comiso - Negli ultimi anni l'attenzione verso la parità di genere ha assunto un ruolo sempre più centrale nel mondo del lavoro per il suo valore etico e sociale. Per promuovere politiche concrete e misure efficaci, dal 1 gennaio 2022 è entrato in vigore il “Sistema di certificazione della parità di genere”, un intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E’ uno strumento importante che non solo riconosce l'operato delle imprese volte a garantire una gender equality, ma che fornisce alle aziende anche benefici tangibili attraverso un sistema premiale. Logos società cooperativa da sempre attenta alle dinamiche sociali ed imprenditoriali del territorio, certificata per la parità di genere, offre supporto alle aziende interessate a seguire l’iter per l’ottenimento della certificazione UNI PDR 125:2022, attraverso strumenti ed agevolazioni proposte da Unioncamere. Nonostante la certificazione sulla parità di genere non sia ad oggi obbligatoria ha una serie di vantaggi ed un importante valore sociale: rafforzare l’immagine e la reputazione aziendale, consentire alle aziende di accedere a sgravi fiscali, premialità nella partecipazione a gare, bandi italiani ed europei.

“Una serie di agevolazioni che non solo riflettono il riconoscimento dell'impegno sociale delle proprie politiche adottate, ma sostengono anche il cambiamento attraverso un approccio concreto”, sottolinea Rosario Alescio, presidente di Logos. Le aziende che abbracciano questa iniziativa da un lato contribuiscono al cambiamento sociale mettendo in atto azioni virtuose che favoriscono l’empowerment femminile a livello aziendale, dall'altro, grazie all'introduzione di meccanismi di incentivazione, godono di utili vantaggi. Un importante percorso di crescita sociale all’interno delle imprese che può fare la differenza.