Lollobrigida: «Abbassiamo l'Iva sulle ostriche, non deve essere un prodotto di lusso»

Roma - Lollobrigida ha un'idea ben precisa: «L'obiettivo è quello di abbassare l'Iva sulle ostriche per contrastare il prezzo e mettere più utenti possibili nella condizione di poter acquistare questo prodotto che non deve essere di lusso, ma è un prodotto sano che viene da un prezioso lavoro degli acquacoltori e può mettere in condizione di creare ricchezza e reddito per queste categorie che sono per noi strategiche ed importanti».

A dirlo è il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida durante la degustazione di ostriche al Senato promossa dal senatore di FdI Alberto Balboni. «In questo modo si salveranno i pescatori messi in ginocchio dal granchio blu».