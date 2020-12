Lorenzo Vizzini batte Renato Zero 9 a zero

Ragusa - Nove a Zero. Sono nove le canzoni che Lorenzo Vizzini ha scritto nell’ultimo anno per Renato Zero.

Tre, due, uno e infine Zero.

Renato ha pubblicato una trilogia che partendo dal numero perfetto, lungo i tre mesi autunnali del 2020, ha regalato 40 brani inediti ai “sorcini”, in tre album appunto.

L’occasione? I 70 anni di Renato Fiacchini, nato a Roma il 30 settembre 1950.

Lorenzo Vizzini (Ragusa, 1993) negli ultimi mesi ha firmato per Renato Zero: Quanto ti amo (Zero il Folle, pubblicato nel 2019), e poi i brani pubblicati quest’anno: Il linguaggio della terra (Zerosettanta - Volume 3), L'amore sublime, Il grande incantesimo, La logica del tempo, Non è amore, L'idea di te (Zerosettanta - Volume 2) e C'è e Gli anni della trasparenza (Zerosettanta - Volume 1).

Lorenzo ha scritto due brani che hanno concorso a Sanremo (Mi sento bene di Arisa e Le nostre anime di notte di Anna Tatangelo), ha scritto per Raphael Gualazzi la bellissima Mondello Beach, otto brani dell’album Meticci di Ornella Vanoni e per Laura Pausini ha firmato con Tony Maiello il singolo 200 Note.

L’incontro con Renato è nato grazie al prezioso sostegno di Mario Lavezzi, che prima ha mandato a Renato i primi brani e poi ha contribuito al loro successivo incontro. Prolifico, a giudicare dai numeri.

Ecco il brano “C’è”.