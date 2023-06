Luce e gas: scelta del fornitore, buone abitudini, risparmiare in bolletta

Secondo uno studio di Deloitte, oggi 8 persone su 10 in Italia sono attente ai consumi, mentre per il 97% degli italiani è importante avere energia prodotta da fonti rinnovabili per ridurre la propria impronta carbonica e contribuire al contrasto della crisi climatica.

Per questo motivo, è fondamentale bilanciare bene le esigenze di convenienza economica con il rispetto dell’ambiente e il comfort domestico, valutando con attenzione i propri comportamenti per risparmiare energia in casa, gli interventi di efficienza energetica e la scelta del fornitore giusto per il gas e l’energia elettrica.



Come risparmiare in bolletta con le offerte luce e gas nel mercato libero

Per scegliere l’offerta luce e gas sul mercato libero bisogna innanzitutto conoscere il proprio fabbisogno energetico, monitorando i consumi attraverso la lettura delle bollette inviate dal proprio fornitore, oppure tramite il controllo dei consumi mediante i contatori.

In questo modo si possono individuare le offerte luce e gas più adeguate al proprio profilo, considerando che i contratti prevedono una tariffa legata a una soglia massima di consumo. Bisogna anche tenere conto di eventuali promozioni, sconti e offerte per i nuovi clienti, soluzioni che possono offrire un risparmio considerevole sui costi in bolletta approfittando della facilità con cui è possibile cambiare fornitore di energia elettrica e gas.

Inoltre, è importante trovare opportunità sostenibili che permettano non solo di risparmiare ma anche di contribuire alla salvaguardia del pianeta. Per farlo, è possibile rivolgersi a fornitori di luce e gas come Pulsee Luce e Gas,energy company che invita ad uno stile di vita sostenibile e con un proprio impatto ambientale sempre più basso. È proprio per questa motivazione che è possibile beneficiare di energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili attraverso il servizio aggiuntivo My Green Energy, incluso gratuitamente nelle offerte che contengono almeno la fornitura Luce.

Attualmente la digital energy company propone offerte luce e gas sia a prezzo indicizzato, con una componente della materia energia competitiva, che prezzo fisso. Per quanto riguarda nello specifico l’energia elettrica, è possibile scegliere tra la tariffa monoraria, che prevede un costo sempre uguale durante tutti i giorni e le ore della settimana, e quella bioraria, che differenzia il prezzo a seconda del momento in cui viene consumata.

Optando per un’offerta dual fuel, inoltre, è possibile beneficiare della comodità di avere un unico fornitore per la luce e il gas, andando a semplificare la gestione delle utenze domestiche.



L’importanza dell’efficienza energetica per risparmiare su luce e gas

Si sente spesso parlare dell’importanza dell’efficienza energetica per ridurre le emissioni nocive per l’ambiente e i costi in bolletta, motivo per cui è fondamentale sapere quanto si possa realmente ridurre la spesa per l’energia attraverso il risparmio energetico.

Secondo lo studio Cesef 2022 di Agici Finanza d’Impresa, le misure di efficienza energetica potrebbero apportare benefici per 189 miliardi di euro da qui al 2030, facendo risparmiare fino a 10 miliardi di metri cubi di gas a livello nazionale.

Anche il risparmio energetico e le buone abitudini giocano un ruolo fondamentale nella gestione dei costi energetici, infatti secondo l’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, alcuni comportamenti quotidiani orientati al risparmio energetico possono ridurre i costi in bolletta fino al 10%.

Si tratta, per esempio, dell’utilizzo di elettrodomestici della migliore classe energetica, lo spegnimento di luci e riscaldamento quando si esce di casa, il mantenimento delle finestre chiuse con la caldaia in funzione e l’eliminazione del consumo nascosto dello stand-by degli apparecchi.

A tutto ciò si aggiungono eventuali interventi di efficientamento energetico dell’abitazione, come la sostituzione della caldaia con un modello a basso consumo, per esempio una caldaia a condensazione o una pompa di calore, oppure l’isolamento termico dell’involucro con la realizzazione di un cappotto termico interno o esterno.