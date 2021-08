Luigi Busà, il gorilla di Avola, oro nel karate: "Ce l’ho fatta mamma!"

Tokyo - Gigi Busà ha vinto l'oro nel karate, nella specialità kumite 75 chilogrammi, nella patria della disciplina sportiva, il Giappone. E' la nona medaglia d'oro per l'Italia in queste Olimpiadi e la 37esima in assoluto: record storico per i colori azzurri. L'Italia al massimo in una singola Olimpiade ne aveva conquistate 36. Busà ha scritto la storia sua, del karate e dello sport italiano e dopo aver battuto in finale il fortissimo rivale azero Rafael Aghayev ha rivolto il primo pensiero alla madre urlando contro la telecamera: "Ce l'ho fatta mamma". Lo vediamo in fondo, nel momento finale della diretta tv dell'incontro.

L’atleta siciliano, classe 1987 - nato e cresciuto ad Avola, nel siracusano - ha collezionato fin qui in carriera ben 21 medaglie. "Ho iniziato da bambino – aveva raccontato prima dei Giochi – e questa passione mi è stata trasmessa da mio papà, campione italiano che dopo aver aperto un dojo ha portato in palestra me e le mie sorelle Stephanie, Lorena e Cristina (anche loro karateke di livello internazionale, ndr). Ancora gattonavamo, quindi il karate è nato come il mio gioco preferito e pian piano è diventato l’amore della mia vita. Posso dire che il tatami è stata una culla per me".