Luna, eclissi totale venerdì 14 marzo

La Luna si prenderà la scena con un'eclissi totale all'alba di venerdì 14 marzo, passando nell'ombra proiettata dalla Terra: inizierà alle 04,57 ora italiana con l'ingresso nella penombra, mentre l'entrata nell'ombra vera e propria avverrà alle 06,09 per culminare alle ore 07,59.

L'evento sarà visibile nella sua totalità solo dalle Americhe, mentre dal nostro Paese sarà possibile seguirne solo le primissime fasi: questo perché, come ricorda l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, la Luna tramonterà poco dopo l'ingresso nell'ombra e anche nei momenti precedenti sarà dunque molto bassa sull'orizzonte occidentale.

"Luna di sangue"

«Ad occhio nudo sarà possibile notare il leggero oscuramento dovuto alla penombra - dice Masi - mentre ben più marcato sarà il 'morso' dell'ombra, poco prima che la Luna tramonti». In questa fase, il nostro satellite si tingerà di una sfumatura rosso-arancio, che è all'origine del nome di 'Luna di sangue' che a volte viene dato alle eclissi. Alla base c'è lo stesso fenomeno che colora di rosso i tramonti visibili dalla Terra: durante un'eclissi, la luce solare che non è bloccata dal nostro pianeta viene filtrata dall'atmosfera terrestre prima di arrivare alla superficie lunare ed è come se tutte le albe e i tramonti del mondo venissero proiettati sulla Luna. Ma il rosso non è l'unico colore che può assumere il nostro satellite nel corso di un evento di questo tipo. È possibile osservare anche l'azzurro: in questo caso, la causa è l'ozono presente nella nostra atmosfera, che assorbe la luce rossa e la rende più blu. Per catturare il bordo azzurro ai margini dell'ombra rossa bisognerà guardare soprattutto il primo e l'ultimo minuto di totalità.

La Luna piena coinvolta in questa eclissi è prossima all'apogeo, ovvero alla massima distanza dalla Terra di circa 406mila chilometri, che verrà toccato tra pochi giorni. L'intero evento durerà circa 6 ore e potrà essere seguito in diretta grazie al Virtual Telescope e al suo gruppo internazionale di astrofotografi i quali, dagli Stati Uniti, da Panama e dal Canada assicureranno al progetto la necessaria copertura osservativa. La diretta, disponibile sul sito, inizierà alle ore 5,30 italiane del 14 marzo e proseguirà fino al termine dell'eclissi.

Se vi trovate in Italia, non preoccupatevi: anche se non potremo vedere la Luna assumere il suo color sangue, il fenomeno non mancherà di affascinare. L’ingresso della Luna nel cono di penombra inizierà alle 04:57, ma l'oscuramento sarà appena accennato. A partire dalle 06:09, la fase di eclissi parziale avrà inizio, ma il massimo oscuramento avverrà alle 07:59, quando la Luna sarà già nascosta sotto l'orizzonte. La fase totale della Luna Piena di Sangue, che dipinge la Luna di rosso, sarà visibile solo nelle Americhe. Tuttavia, grazie alla trasmissione in diretta streaming, potrete assistere all’intero spettacolo dal vivo.