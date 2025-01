Lunedì 13 gennaio allerta gialla in Sicilia

Comincia all’insegna del maltempo la settimana in Sicilia. La Protezione civile ha proclamato l’allerta gialla per temporali ancora per tutta la giornata di domani nella nostra Isola. Sono previste precipitazioni in tutte e nove le province. Prosegue quindi la perturbazione che sta caratterizzando queste ore con piogge e calo delle temperature. Nell’avviso della Protezione civile regionale è scritto che persistono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Persistono, anche, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.

A determinare il nuovo avviso è come detto la permanenza di una profonda area depressionaria sul Tirreno in graduale spostamento, nella giornata di domani, verso le aree ioniche, che determinerà un ulteriore calo delle temperature.