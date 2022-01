Lutto cittadino a Vittoria per la morte dei due camionisti

Vittoria - Andrea Palacino e Salvatore Barca, 47 e 59 anni, erano partiti dalla Sicilia sabato pomeriggio, con il loro carico di agrumi da consegnare al Nord.

Sono morti in un terribile incidente stradale avvenuto in Calabria nella notte tra sabato e domenica, all’una di notte. La tragedia si è verificata sull’A2, nel comune di Altilia, vicino Cosenza. Per i due non c’è stato scampo. L’autocarro su cui viaggiavano ha sfondato il guardrail ed è precipitato in un dirupo per circa sessanta metri. Il mezzo, in seguito all’impatto, ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto. Durante il volo i due siciliani sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo.

Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.