Lutto cittadino ad Agira per la morte in un incidente della 35enne Paola Marchese

Agira, Enna - È stata allestita la camera ardente nella chiesa Madonna degli Angeli di Agira per rendere omaggio a Paola Marchese, la 35enne morta in un incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla A19 in prossimità dello svincolo di Agira. “Proclamerò il lutto cittadino in occasione dei funerali” dice la sindaca di Agira, Maria Greco ma non è ancora possibile stabilire la data del rito funebre a cui vorrà prendere parte il marito della vittima ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato trasportato con l’elisoccorso.

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione della Polizia stradale, c’è stato uno scontro tra la macchina della coppia di sposi ed un’altra in cui a bordo c’era un’altra persona, trasferita all’ospedale Umberto I di Enna, ma, a quanto pare, le sue condizioni non desterebbero molte preoccupazioni. La coppia di Agira ha un figlio di 7 anni che, nel momento in cui si è verificato l’incidente si trovava a scuola. La Procura ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale ed ha disposto il sequestro di entrambi i veicoli.