Lutto nella danza catanese: è morta Silvana Lo Giudice

Catania - E' scomparsa Silvana Lo Giudice, stimata e apprezzata ballerina e coreografa catanese. Proprio poche settimane fa aveva ricevuto il Premio Domenico Danzuso. Figlia e sorella d’arte, la madre Carla dirigeva una delle più importanti scuole di danza della Sicilia mentre la sorella Mariella, scomparsa già da qualche anno, è stata una delle "colonne" del Teatro Stabile di Catania. Dopo il diploma dell’Accademia Nazionale di Danza a Roma, Silvana Lo Giudice è entrata a far parte del corpo di ballo del Teatro Massimo Bellini, interpretando nel tempo ruoli da solista e prima ballerina. Ha inoltre insegnato danza, prima nella Scuola d’Arte Drammatica del Teatro Stabile di Catania e dal 2018 con gli allievi del corso professionale del Viagrande Studios.

Come coreografa ha saputo segnare gli ultimi decenni lavorando in diversi teatri italiani, di prosa e lirici, con registi come Armando Pugliese, Luca Verdone, Roberto Laganà, Tony Cucchiara, Walter Pagliaro, Giuseppe Di Pasquale, Michele Mirabella. Tra i suoi lavori più significativi: “Capuleti e Montecchi” per L’Opera di Roma, “Trachinie” per l’INDA, Teatro Greco di Siracusa, “Rigoletto” per il Bellini al Teatro Antico di Taormina e dal 2015 a tutt’oggi ha curato e cura le coreografie del Pipino.

La scuola di danza TMB Lo Giudice le dedica, sui social, parole di apprezzamento: "5,6,7 e 8.....ecco una schiera di Angeli in diagonale, un gruppo in cerchio e un altro che gira...sono già pronti a danzare una nuova Coreografia sotto le tue direttive. Che fortuna che hanno! Maestra del nostro cuore e pregevole Direttrice, ci mancherai tanto ma tramite le tue coreografie e i tuoi insegnamenti (di Vita e non solo di danza), sarai sempre con noi, fluttuante su note armoniose".

I funerali si terranno domani 27 dicembre alle ore 11.00 nella la Chiesa SS. Pietro e Paolo a Catania.