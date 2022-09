Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà”

Aradeo- Un grave lutto ha colpito Emma Marrone, è morto nelle scorse ore il padre Rosario, lasciando la sua famiglia all'età di 66 anni.

Poche parole quelle con cui l'artista ha salutato suo padre Rosario, pubblicando sui social una foto di suo padre accompagnata da una didascalia: "Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca".

Il padre di Emma oltre ad esere una figura determinante per la sua carriera di artista, ha vissuto anche l’impegno politico e amministrativo nella comunità di Aradeo, ricoprendo anche il ruolo di presidente del consiglio comunale.

Ed è proprio, infatti, dalla pagina ufficiale del Comune di Aradeo che arriva l’annuncio della sua scomparsa: “È con profonda tristezza – si legge - che ci stringiamo commossi alla famiglia Marrone, alla presidente del Consiglio Clarissa Quido per l'improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e presidente del consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”.

Forte il legame che teneva insieme padre e figlia, di tipo artistico oltre che affettivo, se si considera che era stato proprio lui a trasmettere alla figlia la passione per la musica, inserendola già all'età di nove anni nei Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O, gruppi dei quali era chitarrista. L'annuncio della morte di Rosario Marrone e la foto pubblicata da Emma con il padre ritratto proprio su un palco mentre suona il suo strumento non è casuale.

I funerali sono in programma per il pomeriggio di lunedì 5 settembre, alle 17, nella chiesa madre di Aradeo.