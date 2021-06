Maaza Mengiste vince il premio Von Rezzori - Città di Firenze

FIRENZE, 05 GIU Maaza Mengiste con 'Il Re Ombra', edito da Einaudi e con la traduzione di Anna Nadotti ha vinto la XV edizione del premio Gregor Von Rezzori Città di Firenze, che si conclude oggi nel capoluogo toscano. Il vincitore per la migliore traduzione in italiano era stato già annunciato nei giorni scorsi: è Nicola Crocetti per la traduzione di 'Odissea' di Nikos Kazantzakis (Crocetti editore Feltrinelli).

Il premio Gregor Von RezzoriCittà di Firenze, riservato ad autori esteri tradotti in italiano, è un festival di letteratura internazionale che promuove l'incontro tra scrittori di opere di letteratura contemporanea in primo piano, traduttori e il pubblico italiano. È stato fondato nel 2007 per ricordare Gregor von Rezzori, autore di romanzi e memorie ed è organizzato dalla Fondazione Santa Maddalena, istituita nel 2000 da Beatrice Monti della Corte, che ospita periodicamente scrittori da tutte le parti del mondo come residenza letteraria. (ANSA).