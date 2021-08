Macchinette da bar in Italia: numeri e fatturato

Se siete amanti degli articoli pieni zeppi di statistica, nozioni di economia e numeri, questo pezzo fa per voi. Quello che andremo a fare nelle prossime righe, infatti, riguarda proprio lo sviscerare alla radice alcune curiosità numeriche e statistiche che riguardano un argomento piuttosto curioso: le slot machine. Il tutto, concentrandoci sulla realtà italiana, per capire quale sia la concentrazione di macchinette da bar nel nostro Paese e quanto lo Stato percepisca dall’uso delle slot da parte della popolazione. Inoltre, attraverso dati derivanti da Istat e ADM, ossia l’istituto di statistica nazionale e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana, andremo a vedere anche in quali territori dello Stivale si gioca maggiormente e dove di meno alle slot, per dare un orientamento non solo numerico, ma anche geografico alla questione.

Fatturato slot machine in Italia

Parlando di macchinette da bar, la prima curiosità che potrebbe venire in mente riguarda il fatturato delle slot machine in Italia e quanto questo influisca sugli introiti del settore del gioco nel nostro Paese. Ebbene, in generale nell’ultimo triennio, i dati riportati da ADM rendono chiara quale sia la situazione: gli italiani, in media, hanno speso oltre i 110 miliardi di euro, considerando tutte le forme di gioco d’azzardo legali a disposizione dei giocatori. L’aumento rispetto al triennio precedente è notevole, aggirandosi intorno ai tre punti e mezzo percentuali. Il precedente record, raggiunto nel 2017 con il primo sforamento del tetto dei 100 miliardi di euro, è stato così infranto per distacco. La crescita riguarda anche gli incassi dell’Erario, che ha potuto raccogliere circa 11 miliardi e mezzo di euro, con un aumento netto del 9,4% rispetto ai tre anni precedenti. Concentrandosi solamente sul fatturato delle slot machine in Italia, i numeri testimoniano come siano il gioco preferito dagli italiani, che hanno speso circa 10 miliardi di euro, con una raccolta totale che si aggira intorno ai 47 miliardi. Inoltre, le macchinette da bar permettono all’Erario di raccogliere circa i due terzi del gettito totale destinato alle casse dello Stato. Distinguendo tra tipologie di slot, il 46% percento deriva dagli apparecchi AWP, ossia le slot tradizionali, mentre le VLT, fatturano il 17,3%.

Fatturato slot machine digitali in Italia

Ovviamente siamo nell’era del digitale e delle connessioni ad alta velocità, che hanno permesso di portare anche su Smartphone, Tablet e PC le slot machine in formato virtuale. Se si naviga su internet, infatti, si possono trovare pagine online che permettono di capire come sia fatto nel dettaglio