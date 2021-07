Madonna che piange: non è sangue, ma resta un mistero FOTO

Vibo Valentia - Non è sangue il liquido rosso fuoriuscito dagli occhi dell’Immacolata Concezione Madonna, a San Gregorio d’Ippona: è il responso, ancora informale, delle prime analisi scientifiche effettuate nel laboratorio Salus-Mangialavori di Vibo, che saranno ufficializzati nelle prossime ore. La statua, alta 50 cm, è di proprietà della donna più anziana del paese, che ha 99 anni e la custodisce nel giardino di casa: è stata la sua badante ad accorgersi, alcuni giorni fa, dello strano “pianto”.

Sul posto sono giunti il parroco, don Giuseppe Gagliano; l'inviato della Diocesi locale, padre Giuseppe La Torre; e i carabinieri, a gestire la folla richiamata dall'evento. Il sindaco della cittadina calabrese, Pasquale Farfaglia, è convinto del “miracolo” e vuole andare avanti: ha fatto apporre i sigilli al giardino dell’anziana e lunedì mattina consulterà Curia e Agenzia regionale per l’ambiente, per far esaminare di nuovo il liquido. Al momento, infatti, resta ancora il mistero da cosa sia composto, se inchiostro o altro, e soprattutto come sia comparso all’improvviso sul volto della Vergine. In paese, a dirla tutta, comincia a circolare la voce della “bravata” di qualche buontempone.