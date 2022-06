Magazzè, gli studenti dell’Agrario studiano il case history delle bufale

Ragusa - L’allevamento delle Bufale non è molto presente sul territorio ragusano, occupando così l’ultimo posto fra gli allevamenti delle specie zootecniche. La Bufala, specie introdotta da diversi decenni in Sicilia, ha dimostrato anno dopo anno di meritare molta attenzione per i suoi prodotti di eccezionale valore alimentare e per la capacità di adattamento all’ambiente. L’importanza della specie si evidenzia con l’allevamento Magazzè, molto conosciuto per la produzione della mozzarella di Bufala, presente oramai da diversi anni sulle tavole dei consumatori iblei.

Sia la mozzarella che la carne vengono in parte consumati nell’azienda agrituristica annessa, ma la maggior parte alimentano il consumo della piccola e grande distribuzione. La produzione di eccellenze zootecniche ha interessato la scuola agraria di Modica, da sempre aperta verso le specifiche produttive del territorio, oggi in particolare attenta ad un confronto fra la specie bufalina e quella bovina. Con una recente visita, infatti, gli studenti hanno potuto constatare di presenza la forza imprenditoriale dell’allevamento Magazzè, composto oggi da più di 1300 capi di bestiame bufalino oltre la componente bovina, ma soprattutto i ragazzi hanno potuto osservare l’organizzazione del complesso aziendale che dall’allevamento, attraverso la trasformazione di latte e carne, arriva alla commercializzazione dei prodotti. Ad accogliere gli studenti di agraria, una guida esperta composta da tre fratelli figli del titolare dell’impresa Dinatale. Giovani imprenditori ma già con diversi anni di esperienza, ognuno svolge il proprio compito in un settore specifico della gestione aziendale.

I ragazzi dell’Agrario hanno visitano l’azienda scambiando opinioni e approfondendo conoscenze su un settore economico per loro molto interessante, visto che molti degli studenti provengono da aziende zootecniche. Un incontro particolarmente efficace dal punto di vista tecnico ed economico ma anche propositivo di iniziative destinate a convergere in futuro verso grandi obiettivi imprenditoriali e di sviluppo territoriale.