Makari 2, tre nuovi episodi tv dal 7 febbraio: trama e cast

Roma - Makari 2, girato questa estate in Sicilia in tre puntate settimanali, va in onda su Rai 1 a partire da lunedì 7 febbraio 2022. La fiction è molto attesa dal pubblico, dopo il grande successo della prima stagione - con oltre 5 milioni di telespettatori - e sarà chiamata a competere contro il Grande Fratello Vip, su Canale 5. Identico il cast.

Claudio Gioè interpreta il protagonista, ovvero il giornalista Saverio Lamanna, accanto a lui c'è Domenico Centamore nel ruolo dell'amico Peppe Piccionello. Lamanna sarà chiamato a risolvere tre casi: l’omicidio del capo di Suleima (interpretata da Ester Pantano); il delitto di un famoso archeologo, ucciso nella Valle dei Templi di Agrigento; e l'uccisione di un uomo simbolo della lotta alla criminalità organizzata. A questo link alcune foto rubate sul set.