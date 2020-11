Malore per Alessandra Mussolini a "Ballando con le Stelle"

La serata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri sera, sabato 7 novembre, si è aperta con una "prova speciale", dopo la quale Alessandra Mussolini ha avuto un piccolo malore che ha messo in allarme Milly Carlucci.

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts sono stati premiati da Carolyn Smith che ha apprezzato il modo in cui la coppia ha realizzato tutte le "prese" che richiedeva l'esibizione iniziale, una prova con tutti i concorrenti nei panni dei cowboy per ballare il country swing.

Alla fine dell'esibizione, i due concorrenti Mussolini e Fonts hanno fatto vedere ancora una volta alla giuria una delle prese. In quel momento, però, è avvenuto un piccolo incidente. La Mussolini, infatti, ha avuto un lieve malore e scivolando ha rischiato di battere il viso sul pavimento.

Fortunatamente, il maestro è riuscito ad afferrarla in tempo e tutto è finito per il meglio. Anche Milly Carlucci è intervenuto in pista esclamando un allarmato "Mi fate morire" e aggiungendo poi che si fosse trattato di un "calo di zuccheri" dal momento che Alessandra Mussolini aveva digiunato molto per riuscire ad effettuare bene la presa.