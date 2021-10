Maltempo: allerta rossa sulla Sicilia orientale

PALERMO, 24 OTT Sale il livello di allerta per il maltempo da arancione a rosso per la Sicilia orientale. Piogge, temporali e burrasche di vento che continueranno a colpire soprattutto i versanti ionici delle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prolunga ed estende quella diffusa ieri e che prevede il persistere, anche nella giornata di lunedì, di precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere molto intensi e accompagnati da grandinate, fulmini e venti forti, sulla Calabria e sulla Basilicata. Attesi anche venti di burrasca su Calabria, Basilicata e Puglia, specie sui settori ionici, con forti mareggiate lungo le coste esposte. Il Dipartimento, sulla base dei fenomeni previsti, ha dunque valutato una allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico su parte della Calabria e della Sicilia per la giornata di domani. (ANSA).