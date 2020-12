Maltempo, in arrivo piogge e temporali sulla Sicilia

Maltempo in arrivo: una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo raggiungerà l’Italia nelle prossime ore, determinando un peggioramento delle condizioni meteorologiche in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria, con piogge e temporali sparsi.

Il Dipartimento della protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha pertanto emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede dal primo mattino di domani, domenica 20 dicembre, "precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, specialmente sulle rispettive aree meridionali e ioniche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani "allerta gialla" sull'intero territorio della Sicilia, sulla Calabria ionica e sul settore occidentale dell’Emilia-Romagna.