Maltempo, cavalcavia a rischio crollo, piloni sgretolati FOTO | VIDEO

Agrigento – “Sulla strada statale 189 Agrigento-Palermo, uscendo dalla città, all'altezza di Fontanelle il ponte omonimo risulta ammalorato nella zona di appoggio delle travi nel viadotto - denuncia Mareamico, postando le immagini delle assi d'appoggio del cavalcavia, logoro e in stato fatiscente -. Ovviamente in questi punti si esercita la massima sollecitazione a taglio che ha determinato lo sgretolamento della compagine esterna del calcestruzzo, facendo saltare il copri ferro. Probabilmente questo fenomeno di evidente ossidazione è amplificato dal frequente passaggio delle acque meteoriche mal drenate”.

“Il permanere nel tempo di questa situazione – continua l’associazione ambientalista -comporterebbe lo sgretolamento di tutta l'area di appoggio, con il possibile cedimento dell'impalcato. Si nota pure un tentativo maldestro di ripristino, fuori dalle logiche di recupero strutturale. Insomma: tutto è molto pericoloso!” concludono gli attivisti. Che le amministrazioni locali non dicano di non essere state avvertite, nel malaugurato caso di una sciagura provocata dal maltempo in arrivo quando, in realtà, sarà provocata solo mancata manutenzione strutturale.