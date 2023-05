Maltempo: domani allerta rossa in Emilia Romagna

ROMA, 09 MAG Allerta rossa domani per rischio idrogeologico su buona parte dell'EmiliaRomagna. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile.

L'arrivo di una perturbazione atlantica, informa il Dipartimento, determinerà nelle prossime ore un progressivo peggioramento del tempo, con precipitazioni su gran parte del Paese, in particolare sulle regioni settentrionali, ma anche su gran parte delle regioni del CentroSud.

L'avviso prevede, dalla serata di oggi, piogge, anche temporali, sulla Lombardia, in estensione a veneto, EmiliaRomagna e provincia di Trento. Dal primo mattino di domani saranno coinvolte anche Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, specie settori occidentali, in estensione a Molise, specie settori occidentali, Campania, Basilicata, specie settori tirrenici, e Calabria, specie settori tirrenici settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. (ANSA).