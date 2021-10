Maltempo in Sicilia, oggi allerta gialla con piogge e temporali

Il meteo in Sicilia continua all’insegna del maltempo con piogge e temporali previsti oggi in varie zone dell’Isola. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di allerta per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. Previste, infatti, precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati.

La giornata di oggi - 2 ottobre - sarà caratterizzata da possibili rovesci nella zona orientale della Sicilia, in particolare sul Catanese e sul Siracusano. Non mancheranno le precipitazioni sul versante opposto con acquazzoni sul Trapanese e sul Canale di Sicilia. Le temperature saranno in diminuzione con valori compresi tra i 21 ed i 23 gradi. I venti soffieranno deboli o moderati. Poco mosso il Mar Tirreno e lo Ionio. Mosso il Canale di Sicilia. Domenica il tempo sarà inizialmente instabile, soprattutto sul versante ionico della regione per estendersi su gran parte dell’Isola nel pomeriggio. Temperature in calo, venti deboli dai quadranti sud-orientali. Poco mosso il Mar Ionio e il Basso Tirreno.