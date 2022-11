Maltempo, la mareggiata spazza via la spiaggia

Pachino - Nella notte tra sabato e domenica il forte vento levatosi nella notte ha distrutto molte coltivazioni in serra, provocato danni alle barche ormeggiate nel porto della Fossa e alcune barche sono colate a picco. Pioggia e vento hanno messo in ginocchio la borgata marinara di Marzamemi, allagata come sempre per la caduta dell'acqua che arriva da Pachino. La mareggiata ha spazzato la spiaggia di Morghella.

L'acqua del mare ha raggiunto la struttura in legno del lido.