Maltempo, mezza Isola sott’acqua: la situazione nel Ragusano VIDEO

Ragusa – Non solo Palermo, anche altre province siciliane sono spazzate oggi da temporali e rovesci. Sui social i video dei residenti, nell’ordine vediamo: le strade di Sciacca, nell’Agrigentino; Castelvetrano, nel Trapanese; e Caltanissetta, dove il locale centro meteo comunica il crollo verticale delle temperature di 9 gradi in pochi minuti.

Al momento nel Ragusano si segnalano più che altro nubi ma la perturbazione si sta spostando verso Est, come vediamo nei due grafici allegati in foto: secondo il servizio meteo dell’Aeronautica la nostra provincia sarà interessata da qualche pioggia in serata, nell’entroterra, e durante la notte, sulla costa, ma è nella giornata di domani - mercoledì 6 ottobre - che sono attesi i fenomeni più intensi, con circa 30 mm d’acqua. Poi da giovedì tornerà a splendere il sole.