Vittoria – Pioggia anche sul Ragusano, ma non certo i nubifragi visti altrove in Sicilia. Nel primo video siamo alla fiera di Vittoria.

In tarda mattinata piovaschi anche a Scoglitti e a Santa Croce Camerina (negli altri due filmati) ma, come da previsioni meteo, in serata i fenomeni si riassorbiranno già in serata lasciando il cielo sereno anche nei prossimi giorni.