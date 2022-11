Maltempo, salta la corrente nel ragusano, arrivano 10 Tir Enel

Ragusa - Interi quartieri di diverse città del ragusano sono rimasti senza energia elettrica in queste ore a causa delle forti raffiche di vento che hanno divelto tralicci e pali di Enel Distribuzione.

Per tale ragione l'Enel sta inviando in questi minuti una decina di Tir generatori di energia elettrica per alimentare con mezzi mobili le aree rimaste al buio. A darne notizia è il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

Danni ingenti

Ingenti i danni alle attività di somministrazione di bevande e alimenti e a quanti frigoconservano il cibo. A Donnalucata dalla mezzanotte di sabato un intero quartiere nei pressi del lungomare di levante è senza luce.